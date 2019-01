Kleuters Windekind op bezoek bij de kapper, de garagist en de kok Toon Royackers

30 januari 2019

18u07 0 Zonhoven Het was héél druk woensdagochtend bij kapsalon Kreatos in Zonhoven-centrum. Daar kwamen alle kleuters van basisschool Windekind eens kijken wat een echte kapper precies doet.

Ze mochten zelf ook eens een kappersschaar vasthouden. Maar echt haren knippen mocht natuurlijk nog niet. “We leren deze week alles over beroepen, en dus bezoeken we verschillende zaken,” leggen juffen Anja, Katrien en Fabienne uit. “We zijn alvast bij een kok langs geweest, een winkel die doopsuiker verkoopt en in een autogarage. Dan krijgen onze kleuters misschien al een idee wat ze later willen worden.” Noa (5) wist dat trouwens woensdag al: zij gaat voor kapster. En dus mocht ze op de foto de echte kappersschaar al eens vasthouden.