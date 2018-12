Kerstversiering aan gemeentehuis werkt weer na vandalisme Toon Royackers

11 december 2018

19u20 0

Sinds dinsdag werkt de kerstversiering aan het oud-gemeentehuis in het centrum van Zonhoven opnieuw. Onbekende vandalen hadden daar afgelopen week nog een lichtsnoer aan de toegangstrappen stuk getrokken. Daardoor was de hele lichtbundel beschadigd, en was alle kerstverlichting rond het gebouw uitgevallen. Technici kwamen het probleem dinsdag opnieuw herstellen, waardoor ook het oud-gemeentehuis opnieuw kerstsfeer uitstraalt.