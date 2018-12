Kaars veroorzaakt woningbrand Toon Royackers

21 december 2018

19u59 0 Zonhoven Aan de Dennenweg op Termolen in Zonhoven moest de brandweer vrijdagavond aan het blussen gaan in een woning. De schade bleef beperkt.

Oorzaak van de brand was een kaarsje op een televisiekast. Gelukkig waren de buren alert en alarmeerden zij meteen de hulpdiensten toen ze de rookontwikkeling zagen. Brandweerzone Oost Limburg stuurde prompt ploegen naar de Dennenweg, waar de bewoner intussen al veilig de woning verlaten had. En getuigen hadden ook zijn hond naar buiten gehaald.

“Binnen in de woning kregen we het vuur snel onder controle”, zegt officier Robby Bollen van brandweerpost Genk. “Het ging inderdaad om een kaarsje dat een meubel vuur had doen vatten. In de woonkamer is er dan ook beperkte rookschade.”

De bewoner en zijn zoon worden voorlopig elders opgevangen. Zij waren erg aangedaan door het incident.