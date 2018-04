Junkie pleegde minstens 15 diefstallen 26 april 2018

De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren vorderde 30 maanden cel en een boete van 18.000 euro voor een 33-jarige druggebruiker die, tussen 2016 en eind februari van dit jaar, minstens 15 diefstallen pleegde. Soms gebeurde dit met braak terwijl de dertiger in enkele gevallen ook geen geweld schuwde wanneer hij betrapt werd. Hij liet zich beurtelings assisteren door twee mannen en een vrouw. Voor hen vorderde de procureur straffen tussen acht en tien maanden plus 800 euro boete.





De Zonhovenaar was vaak erg inventief bij zijn 'prestaties'. In een scholengroep waar hij tijdelijk werkte, liet hij een raam open staan om er aansluitend, samen met een kompaan, geluidsapparatuur en computers te stelen. In een vestiging van Colruyt haalde hij een smartwacht uit een doosje waarna hij het lege doosje terug in de rekken plaatste. Een 29-jarige vriendin, die hem vergezelde, zorgde ervoor dat de aandacht van de dief werd afgeleid. Hij hevelde ook mazout uit een vrachtwagen. In de betichting was er sprake van twintig liter brandstof maar de man zei dat het maar om twee liter ging aangezien hij er niet meer uit kreeg 'omdat de vrachtwagen niet voldoende vol getankt was'.





Men had de man al een tijdje in het visier en op 26 februari van dit jaar liet men hem, bij een zoveelste diefstal, voorbij de kassa van een warenhuis naar buiten gaan waar de politie klaar stond. Hij werd ingerekend en zit sindsdien in de gevangenis. Vonnis volgt op 23 mei. (JEK)