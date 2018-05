Junkie pleegde minstens 15 diefstallen 24 mei 2018

Drugsgebruiker A.M. (33) is tot 40 maanden cel (de helft met uitstel) en een boete van 8.000 euro veroordeeld. Tussen december 2016 en 26 februari 2018 was hij de spilfiguur bij talloze diefstallen. A.M. pleegde de diefstallen soms met braak terwijl hij ook geen geweld schuwde als hij betrapt werd. Aan inventiviteit ontbrak het de Zonhovenaar niet. In een school waar hij werkte, liet hij een raam open staan om er samen met een kompaan, geluidsapparatuur en computers te stelen. In een vestiging van Colruyt haalde hij een smartwatch uit een doosje waarna hij het lege doosje terug in de rekken plaatste. Een 29-jarige vriendin, die hem toen vergezelde, zorgde ervoor dat de aandacht werd afgeleid. Ook zij liet zich in andere gevallen niet onbetuigd. Zo ging ze aan de haal met een beha-vulling en een topje. Verder wordt de dertiger, die momenteel in de cel zit voor andere feiten, beticht voor het overhevelen van 20 liter brandstof uit een vrachtwagen. "Het ging maar om twee liter, omdat de vrachtwagen nog niet getankt was", klonk zijn reactie in de rechtbank. (JEK)