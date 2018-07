Jorgo (8) krijgt eigen voetbalplein MAKE-A-WISH BRENGT WENS VAN LEUKEMIE-PATIËNTJE IN VERVULLING MARCO MARIOTTI

30 juli 2018

02u40 0 Zonhoven De 8-jarige Jorgo uit Zonhoven heeft zaterdag zijn allergrootste wens in vervulling zien gaan: een voetbalpleintje in zijn achtertuin. Make-a-Wish en voetbalclub FC Hades staken de handen in elkaar om het leukemie-patiëntje een hart onder de riem te steken. "We komen van ver, maar er komen betere tijden aan", vertellen de ouders.

"Oh mijn god", zei Jorgo stilletjes met de handen voor zijn mond toen hij zijn blinddoek mocht afnemen. Het leukemie-patiëntje kon zijn ogen niet geloven toen hij het voetbalpleintje in zijn achtertuin zag staan. Het was nochtans zijn grootste wens, maar nooit durfde hij denken dat die in vervulling zou worden gebracht. Het was Make-a-Wish die het verhaal van Jorgo ter oren kwam. Het voetballertje kreeg in augustus vorig jaar te horen dat hij leukemie had. "Hij voetbalde toen nét bij FC Hades", vertelt papa Jani Stathis (41). "Hij had de overstap gemaakt van Zonhoven. Hij heeft talent. Voor Zonhoven maakte hij in één seizoen 101 goals. Maar bij Hades ging het hem niet. Hij liep wat moeizamer, en had plots blauwe plekken op zijn beentjes."





Na een bloedstaal bleek Jorgo leukemie te hebben. "Onze wereld stortte in. Al snel bleek hij een beenmergtransplantatie nodig te hebben, en zijn eigen liefste zus had de ideale match. In september startte de chemo en lag Jorgo in totaal maar liefst zeven maanden in het ziekenhuis, bijna non-stop in quarantaine."





Zijn grote passie voor voetbal moest stop worden gezet. Keeper Thibaut Courtois bracht hem in die tijd nog een bezoekje, en zaterdag ontving hij een gesigneerde bal van Kevin de Bruyne. Zo'n voetbalveldje in elkaar steken bleek trouwens niet evident.





Sponsors

"Het is vooral verschrikkelijk duur", zegt Erika Henrotay, vrijwilligster bij Make-a-Wish. "Met alle materialen bijeen kom je al snel boven de 10.000 euro uit. Met de steun van Hades hebben we dan tal van sponsors gezocht, en uiteindelijk heeft iedereen vrijwillig meegewerkt. Zelfs de grasmatten kregen we gratis." Een hele week staken papa Jani, de clubleden van Hades en de werkmannen van Sportinfrabouw die de grasmat kwamen leggen, de handen uit de mouwen. Jorgo is héél blij. "Nu kan ik eindelijk weer met mijn vrienden voetballen, dit had ik nooit gedacht", reageerde hij. "Het is ook allemaal heel emotioneel voor ons", zegt mam Maria Karetsas (39). "Mijn moederhart klopt ontzettend hard."





Chemo

Met de gezondheid van Jorgo gaat intussen beter. Hij moet nog geregeld op controle, en wordt nog minstens een half jaar van dichtbij opgevolgd. "Hij is héél ziek geweest van de chemo, en de laatste maanden mocht hij tal van dingen niet eten. Iets banaals zoals schepijs eten mocht ook niet, met dit warme weer. Allemaal zwaar om te begrijpen voor een kind. Maar het is een slim kereltje. Van de dokter mag hij sinds vandaag weer voetballen, dus zijn geluk kan niet op."