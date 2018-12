Jordy (17) en Wietse (17) halen nu al onderscheidingen wiskunde aan de unief Uitmuntende zesdejaars van SJB Zonhoven krijgen al deels les aan de universiteit Toon Royackers

07 december 2018

19u37 2 Zonhoven “Wiskunde saai?” Wietse Vaes (17) uit Zonhoven en Jordy Carolus (17) uit Houthalen-Oost kijken ons een beetje verbaasd aan, als we hen die vraag stellen. Eigenlijk zitten ze nog in het secundair, maar door hun uitzonderlijk talent krijgen ze dit schooljaar ook al lessen op universitair niveau. De prof moest daar deze week even in zijn ogen wrijven toen hij de examens van Jordy en Wietse verbeterde. De jongens scoren met hun onderscheidingen beduidend hoger dan de meeste universiteitsstudenten.

De jongens zitten samen in de klas in het Sint Jan Berchmans Instituut in Zonhoven. Daar volgens ze het laatste jaar latijn met acht uur wiskunde. “Neen. Dit lukt niet elk schooljaar," vertrouw wiskundelerares Kris Kerkhofs ons toe. “Wietse en Jordy hebben duidelijk veel talent. Dat was ons de vorige schooljaren al wat opgevallen. De leerstof was op een gegeven zelfs geen uitdaging meer voor hen. Daarom gaf ik de jongens al formules en berekeningen voor het volgende schooljaar. Nu zitten ze dus al in het laatste jaar secundair. We hebben hen voorgesteld om de cursus ‘Calculus 1' mee te volgen aan de Universiteit Hasselt. Dan kunnen ze daar volgend jaar een vrijstelling voor krijgen, als ze met hun hogere studies beginnen. Elke maandag trekken ze nu naar de unief.”

Grootste onderscheiding

En blijkbaar gaat het daar ook weer bijzonder vlotjes. “We maken het zelden mee dat leerlingen tegelijkertijd secundair onderwijs én universiteit volgen én tussendoor ook nog even de grootste en grote onderscheiding halen” verbaast professor De Maesschalk van UHasselt zich. Jordy behaalde met 16 op 20 een onderscheiding, terwijl Wietse met een 18 zelfs de grootst onderscheiding kreeg. “Al heb ik wel de samenvatting van Jordy mogen gebruiken,” lacht Wietse. “Hij heeft me dus eigenlijk geholpen. Wat we zoals geleerd hebben? Het gaat over benaderingen die in wiskundige formules gegoten worden. Saai is dat zeker niet. Misschien lijkt het zo, maar als je de oplossing vindt is het net uitdagend om te doen.”

Even tussendoor

Amper twintig procent van de universiteitsstudenten slaagt er in een onderscheiding te behalen op Calculus 1, en slechts tien procent krijgt een grote onderscheiding zoals Wietse. Bovendien combineerden deze jongens de universitaire cursus nog met alle vakken uit het zesde secundair. “Die doen we er tussendoor gewoon bij,” vertellen ze. “Wat we missen door naar de unief te gaan, werken we op zelfstandige basis bij. Of we dan thuis veel extra moeten blokken? Dat valt reuze mee. Het gaat allemaal heel vlot.” Wat de jongens volgend jaar gaan studeren, ligt nog niet helemaal vast. “Burgerlijk ingenieur lijkt ons wel wat, maar we hebben nog even tijd om er over na te denken.”