iPhone-dieven te kijk gezet op Facebook 22 februari 2018

02u47 0 Zonhoven Twee dieven die deze week toesloegen in een telefoonzaak in Winterslag bij Genk, zijn er gefilmd door een bewakingscamera. Die beelden circuleren intussen volop op Facebook. Andere handelaars waarschuwen intussen dat ze het duo herkennen, en hen ook al over de vloer kregen.

"Op onze bewakingsbeelden is duidelijk te zien, hoe de twee mannen als klanten de zaak binnenkomen," zegt Frederik Kerfs van de telefoonherstelwinkel F-Mobile uit Genk. "Het duo houdt de omgeving eerst wat in de gaten. Vervolgens leunt één van hen over onze toonbank heen, om vervolgens bliksemsnel een kabeltje los te peuteren en een iPhone mee te graaien. Pech voor hem: want het tafereel is nogal duidelijk gefilmd. We hopen aan de hand daarvan de daders te kunnen traceren. Het ging helaas om een toestel van een klant dat binnen was voor een herstelling. Heel vervelend, maar hij kreeg de iPhone al vergoed, al zitten wij wel met de kosten."





De lokale politie kreeg voorlopig nog geen melding van de bewuste diefstal. Maar de getroffen zaakvoerder gaat wel nog een klacht indienen op het bureau. De beelden verspreidde hij op sociale media, en dat veroorzaakt veel reacties. Ook bij lederwaren Savananna in buurgemeente Zonhoven werd hetzelfde duo gefilmd door een bewakingscamera. Daar konden ze gelukkig geen buit maken. Kennelijk hebben ze de voorbije dagen nog andere winkels verkend in de regio. "Door het verspreiden willen we onze andere collega's alvast waarschuwen," benadrukt Frederik Kerfs.





(RTZ/MMM)