Internering gevraagd voor caféganger (28) die ober (53) doodsloeg: “Hij bleef roepen: wie is de volgende?” Birger Vandael

22 februari 2019

13u29 0 Zonhoven Pascal Hendrix (53) uit Zonhoven wordt beschreven als een ober die geen vlieg kwaad deed. Toch overleed hij na twee rake slagen op 3 november 2017 in het café ‘Bij Mij’ in de Hasseltse stationsbuurt. “Ik had vijftien pintjes en een Tequila gedronken en sloeg iedereen in een straal rond mij, maar dit heb ik nooit gewild”, aldus de dader uit Landen.

Beklaagde wilde die dag op zijn gemak wat pintjes drinken en had ook twee keer aan een joint getrokken. Nadat hij al een keer naar de uitgang werd verwezen, kwam het tegen sluitingstijd opnieuw tot een conflict met de uitbater en enkele omstaanders omdat ze de man wilden buitenzetten. “Die ruzie was verbaal en toen heeft een vrouw me aangevallen. Ik heb me omgedraaid en gaf iedereen die er stond een vuistslag. Ik wist immers niet wie had geslagen en was bang dat er nog slagen zouden volgen, dus dit lijkt me een normale reactie”, deed hij zijn verhaal.

Hersenbloedingen

De procureur bevestigde dat beklaagde een drietal slagen uitdeelde. Pascal kreeg eerst een klap aan de linkerkant van het hoofd en kwam zeer slecht neer. Hij had een oogkasbreuk en er waren bloedingen in de hersenen met fatale gevolgen. “Beklaagde had zelf verwondingen aan zijn hand en was onder invloed van alcohol. Schade van de slagen van de vrouw, had hij niet. Inmiddels zit hij reeds vijftien maanden in de cel.

Naast Pascal deelden nog twee andere personen in de klappen. Als eerste een vrouw van middelbare leeftijd. “Zij is een klein, tenger persoon en hij een gespierde man. Ik vraag me af waarom hij zich fysiek geïntimideerd voelde door haar”, stelde haar advocaat. “Beklaagde had het al heel de dag moeilijk om zijn emoties te controleren en nog voor mijn cliënt er was, kreeg hij het al aan de stok met aanwezige klanten. De vuistslagen waren trouwens sowieso niet in proportie.”

Café moeten sluiten

De zussen van het slachtoffer vragen elk een schadevergoeding van 10.000 euro: “Pascal had niets te maken met de vechtpartij. Hij probeerde enkel de man te bedaren en heeft dat met een dodelijke slag moeten bekopen”, opperde hun raadsman. De vrouw die al twintig jaar met Pascal samen was, tekende niet present. Ze heeft de feiten zien gebeuren en heeft het psychisch moeilijk. Haar verdediging vraagt 15.000 euro. De cafébaas moest ten gevolge van de feiten zijn zaak sluiten. Ook bij hem enkel lof over zijn voormalige werknemer.

Stemmen in het hoofd

Het openbaar ministerie gelooft niet in uitlokking en vraagt de internering. “Hij bleef maar roepen: wie is de volgende? Ze wilden hem gewoon uit de zaak verwijderen, dan is dit absoluut geen normale reactie. Hij moet beseffen dat er risico’s verbonden zijn aan het uitdelen van dergelijke slagen.” De gerechtspsycholoog wees op een psychische stoornis bij beklaagde, grootheidswaanzin, stemmen in het hoofd en alcoholmisbruik sinds zijn dertiende, waardoor zijn oordeelvermogen in twijfel wordt getrokken.

De verdediging van de Landenaar wil de straf die het openbaar ministerie in ondergeschikte orde vordert, namelijk een celstraf van vijf jaar met mogelijk probatieuitstel. “Als hij niet was geprovoceerd geweest, was dit niet gebeurd. Hij en de maatschappij zijn meer gebaat bij een intensieve behandeling en een celstraf als stok achter de deur.” Beklaagde zelf stelde dat het allemaal heel snel is gegaan: “Ik ben ook verschoten van mijn reactie. Het was niet mijn bedoeling dat hij zou overlijden. Sorry, maar ik kan de tijd niet terugdraaien.” Het vonnis wordt uitgesproken op 22 maart.