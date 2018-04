Infrabel onderzoekt sluiting van twee spoorwegen 25 april 2018

02u46 0 Zonhoven Spoornetbeheerder Infrabel onderzoekt de sluiting van twee spooroverwegen in Zonhoven. In ruil komt er in de gemeente dan ook een veilige fietstunnel onder de spoorlijn 15 door.

Zoals bekend wil de Vlaamse overheid 'fietsostrades' aanleggen, grotere fietsverbindingen tussen de regio's. Eén zo een verbinding is die tussen noord Limburg en Hasselt. Het fietspad komt dan ook door Zonhoven, en moet er in de buurt van de Kriekelstraat onder de spoorweg Hasselt-Mol door. "Met Infrabel willen we ons engageren om daar een fietstunnel aan te leggen," zegt woordvoerder Frédéric Petit. "Fietsers kunnen dan veel veiliger oversteken. In ruil vragen we aan de gemeente om twee overwegen te sluiten. Het gaat dan waarschijnlijk om de overwegen aan de Stationsstraat en de Beskensstraat. In de buurt zijn immers nog voldoende alternatieven, en als Infrabel zijn we er natuurlijk voorstander van om zo veel mogelijk overwegen af te schaffen. Het hele onderzoekt loopt nog, maar het is wel een engagement dat we willen aangaan. Daarvoor komt er nog overleg met de gemeente Zonhoven."





Die gemeente is nog niet helemaal enthousiast. "We hebben al van de plannen gehoord," zegt schepen van Mobiliteit Eric Vos (Open Vld). "En een fietstunnel zien we natuurlijk zitten. Het sluiten van lokale overwegen is een andere zaak. Het verkeer dreigt dan weer nieuwe routes te moeten zoeken, en dat kan een aantal problemen verplaatsen." De gemeente gaat daarom nog verder overleggen met Infrabel.