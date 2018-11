Inbrekers stelen liefst 600 naaimachines Toon Royackers

12 november 2018

18u37 0 Zonhoven Inbrekers hebben afgelopen week maar liefst 600 dure naaimachines gestolen bij het bedrijf Befrako aan Molenheide in Zonhoven. De daders ramden eerst de omheining en reden vervolgens naar de achterkant van de zaak. Daar maakten ze een gat in de muur en klauterden ze op de metershoge stapelrekken, om aan de allerduurste machines te geraken. Wat de boeven in hemelsnaam met 600 naaimachines gaan doen is ook voor de zaakvoerder nog een raadsel.

De drieste inbraak gebeurde al in de nacht van donderdag op vrijdag. “Tussen 2.55 en 3.30 uur zien we wat beweging op onze bewakingscamera’s,” zegt zaakvoerder Koen Evers. Zijn bedrijf is al jaren toonaangevend in het verspreiden van naaimachines zoals Singer en Pfaff. “In principe is ons pand beveiligd met sensoren en bewakingscamera’s. Maar kennelijk zijn de boeven er toch nog in geslaagd die zo veel mogelijk te omzeilen. Het zijn duidelijk grote kenners. Ze wisten precies welke materialen ze moesten meenemen. De goedkopere reeksen die op hetzelfde schap stonden hebben ze gewoon laten staan.”

Serienummers

De daders moeten met enkelen geweest zijn om de voorraad op één nacht tijd te kunnen roven. De totale waarde wordt geschat op zo een 200.000 euro. Er is dan wel de verzekering die gedeeltelijk tussenkomst, de schade is toch enorm. “Het is immers niet eenvoudig nu nog om alle klanten in de drukke eindejaarsperiode te bevoorraden,” zucht Koen Evers. “Gelukkig worden we wat bijgesprongen door andere filialen in Europa. Wat de dieven met de toestellen gaan doen? Dat vragen wij ons ook echt af. Verschillende toestellen vragen een registratie via het internet. Dan moet je ook het serienummer opgeven, want anders krijg je geen updates. Hoe ga je dan zo een gestolen exemplaar dan aan de man brengen? We hopen dat de politie de daders kan vinden.” Op bewakingscamera’s in de buurt zijn alvast enkele verdachte figuren te zien.