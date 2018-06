Hondenweide nog steeds vol glasscherven WANDELAARS EN OPPOSITIE VRAGEN GRONDIGE SANERING TOON ROYACKERS

27 juni 2018

02u49 0 Zonhoven Hondenbaasjes hebben opnieuw heel wat glasscherven ontdekt in de hondenlosloopweide aan de Holstenen. De aarde die er begin dit jaar werd aangevoerd, was wellicht vervuild. Nathalie Claes (N-VA) dringt aan op een grondige sanering. Bevoegd schepen Eric Vos (Open Vld) belooft om het probleem te bekijken.

Net naast de monumentale Holstenen in het natuurgebied De Teut heeft het Agentschap Natuur en Bos al enkele jaren een zone voor honden ingericht. Alleen daar mogen baasjes hun hond ongelijnd laten rondrennen. "Maar opnieuw komen er veel klachten binnen, net zoals eerder dit jaar," zegt Nathalie Claes namens oppositiepartij N-VA. Zelf gaat ze ook regelmatig in het gebied wandelen met haar hondje Kiara. "Kennelijk werd de grond van deze losloopzone begin 2018 aangevuld met aangevoerde grond. Daarbij werd echter aarde gebruikt waar duidelijk nog heel wat afval in zat, want er blijven maar gevaarlijke glasscherven opduiken. Tijdens hun inspectie vonden arbeiders hier zelfs stukken met asbest terug. Gelukkig zijn er nog geen honden die hun pootjes of snoet bezeerd hebben. Het probleem is wel al langer bekend, maar het lukt blijkbaar niet om het terrein weer veilig te maken."





Melden op website

Schepen Eric Vos (Open Vld) is verbaasd dat het probleem opnieuw opduikt. "Er waren inderdaad klachten binnengekomen," liet hij deze week aan de gemeenteraad weten. "Maar de laatste klacht dateert toch al van april. Onze werkmannen van de gemeente zijn toen ter plaatse gaan kijken. Ze hebben wat troep gevonden, en die hebben ze netjes opgeruimd. Sindsdien is het stil. Dat er nog meer glasscherven in de hondenweide liggen, is ons dus niet bekend. We vragen om in zo'n geval altijd de meldingsfiche op onze gemeentelijke website in te vullen. Zéker als wandelaars scherven ontdekken. Dan zijn we op de hoogte en kunnen we ook snel het nodige doen."





Zelfde grond in Bilzen

Maar oppositieraadslid Nathalie Claes vindt dat de gemeente alert moet zijn. "Zeker als het probleem al veel eerder gemeld is. Of Facebook maken wandelaars voortdurend melding van nieuwe scherven. Je ziet het glas ook gewoon liggen als je even gaat kijken. In Bilzen was er eerder dit jaar een gelijkaardige situatie in een wandelgebied. Vermoedelijk werd daar bij het aanvullen van een wandelpad trouwens dezelfde vervuilde grond gebruikt als hier in Zonhoven. De stad Bilzen heeft toen meteen aan het Agentschap Natuur en Bos gevraagd om het pad te saneren en opnieuw aan te vullen. In Zonhoven is dat nog niet gebeurd, en dus zitten we nog steeds met het probleem."





Schepen voor Leefmilieu Eric Vos beloofde om het terrein aan de Holstenen opnieuw te laten bekijken.