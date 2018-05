Historische Korenmolen in ere hersteld 15 mei 2018

De historische Korenmolen uit 1432 gaat er binnenkort weer uitzien zoals de voorbije eeuwen. Het vermoedelijk oudste gebouw van Zonhoven was er tot vorig jaar nog bijzonder slecht aan toe. Het stond volgens de eigenaarsfamilie zelfs even op instorten, na een voorjaarsstorm in 2016. Het historische gebouw zakte toen gedeeltelijk weg. Gevreesd werd dat het erfgoed verloren zou gaan. Maar zo ver komt het dus niet. Een aannemer heeft de oude hoeve en de schuur intussen uit elkaar gehaald. "Het houten vakwerk kunnen we herbruiken," laat architectenbureau Do Modus weten. "Daartussen komt opnieuw leem, zoals het altijd was. De hele structuur is daarvoor noodzakelijkerwijs uit elkaar gehaald. Vanaf volgend jaar is het oude landschap weer in ere hersteld. We gaan daarvoor de Roosterbeek gedeeltelijk terug open leggen en een brugje bouwen." (RTZ)