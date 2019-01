Het is solden... zelfs bij de lokale bierhandelaar Toon Royackers

03 januari 2019

15u43 0 Zonhoven De solden zijn vandaag officieel begonnen. En veel mannen vinden de zoektocht langs kilometers kledingrekken niet echt leuk. Maar er zijn ook solden in handelszaken waar je het misschien niet meteen van verwacht. Bier- en drankenhandel Marlou Dranken uit Zonhoven doet bijvoorbeeld eveneens mee met de koopjesperiode.

“Kerstmis is voorbij, en ook het seizoen van de winterbieren loopt stilaan ten einde,” legt drankenhandelaar Davy De Ceuster uit. “En net zoals kledinghandelaars blijven ook wij met een deel van onze ‘collectie’ zitten. We hadden goed ingedaan in het najaar: klanten hadden de keuze uit meer dan honderd winterse bieren. Zoals altijd hebben we in januari daarvan nog wat overschot. En probeer tegen de lente nog maar eens een Sint Bernardus Christmas bier of een ‘Pater Lieven’ te verkopen. Dat lukt natuurlijk niet zo goed. Niet dat er iets mis mee is. Integendeel: veel van deze biertjes zijn zelfs nog tot in 2020 goed. Maar we kunnen moeilijk met onze stock blijven zitten.”

-10 procent per fles, -15 procent per bak

En dus is het dezer dagen ‘solden’ bij de lokale drankenhandelaar Marlou Dranken. “Ik ken zelf ook geen andere drankenhandel die met de wintersolden mee doet. Maar wij zijn er een paar jaar geleden mee begonnen,” aldus Davy De Ceuster. “En het gaat heel goed. Wie één fles winter- of kerstbier koopt geven we tien procent korting. Voor een volle bak bieden we al vijftien procent korting. Dat is nog zo tot zondag 13 januari. Dan zijn onze biersolden voorbij.”