Helaas ook sneeuwellende: twee ongevallen met lijnbussen op één uur Toon Royackers

22 januari 2019

14u33 0 Zonhoven Hevige sneeuwbuien dinsdagmiddag in Limburg. En dat liet zich helaas ook voelen op de baan. In de gemeente Zonhoven gebeurden op één uur tijd twee ongevallen met lijnbussen.

Aan het kruispunt ‘Vertakking’ schoof eerst een bestelwagen plots door naar een busstrook. Daar kwam net de sneldienst richting Hasselt aangereden. Het kwam tot een hevige klap, waarbij ook de passagiers door elkaar werden geschut. Een toevallig passerende ambulancedienst hield meteen halt, om enkele lichtgewonde inzittenden te verzorgen. Door het ongeval was ook het kruispunt gedeeltelijk versperd. Even later kreeg de politie nog melding van een tweede ongeval op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Genkerbaan. Daar kwam een slippende automobilist in de flank van lijnbus 22 naar Beringen terecht. Bij dat tweede ongeval raakte niemand gewond.