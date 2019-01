Half jaar rijverbod en vier maanden cel met uitstel voor twintiger die wagen gebruikte als discotheek Drie feestende jongeren botsten aan 136 kilometer per uur tegen rijdende truck Birger Vandael

09 januari 2019

12u35 0 Zonhoven Een twintiger uit Zonhoven is veroordeeld tot een celstraf van vier maanden met uitstel en een rijverbod van een half jaar. Hij was de bestuurder van een wagen die als discotheek gebruikt werd en in Lummen aan 136 kilometer per uur op een truck knalde. Daarbij kwam de 18-jarige Djilani Kerkeni uit Zonhoven om het leven, een derde inzittende raakte zwaargewond.

Het trio was die 7de april 2017 al sinds 17 uur aan het genieten van een mooie lenteavond met het nodige vertier. Er stonden drie bakken bier in de wagen en er lagen lege blikjes en flesjes verspreid. Toen de jongeren besloten het feestje verder te zetten in Leuven, stopte de toen twintigjarige man met drinken. Toch had hij nog te veel alcohol in zijn bloed op het moment van de klap.

Aan een snelheid van 136 per uur merkte hij te laat de truck op die aan 89 per uur reed. Hij kon nog links uitwijken, met een dramatische afloop voor de passagier rechts vooraan. Cruciaal in de zaak is een filmpje dat twee minuten voor het ongeval werd gemaakt. Daarop is te zien hoeveel lol de bestuurder en de inzittenden in de wagen hadden. “De auto werd gebruikt als discotheek”, klonk het tijdens de behandeling van de zaak.

Bij de zaak in de politierechtbank laaiden de emoties hoog op. Omdat de derde passagier blijvende schade opliep en gehandicapt is voor de rest van zijn leven, stonden er aan de kant van de burgerlijke partij twee families verwoest door verdriet. “Je vertoonde een gebrek aan mentaliteit, opvoeding en besef”, klonk het streng tijdens de zitting. De beklaagde heeft volgens zijn advocaat een onnoemelijk schuldbesef en laat zich hiervoor behandelen.

Bestuurder is verantwoordelijk

Tijdens de behandeling werd gesuggereerd dat de beklaagde als bestuurder mogelijk werd beïnvloed door het feestgedrag van zijn passagiers en dat de passagiers niet tussen kwamen in het rijgedrag van beklaagde. “Het tegengestelde is waar”, oordeelt men in het vonnis. “De beklaagde droeg zélf de verantwoordelijkheid.”

Naast de celstraf met uitstel en het rijverbod krijgt de jongeman ook een boete van 4.400 euro, waarvan hij 2.400 effectief moet betalen. Hij moet opnieuw theoretische, praktische en medische proeven afleggen om zijn rijbewijs opnieuw te behalen. Aan de burgerlijke partij betaalt hij 1 euro provisioneel aan de moeder van het overleden slachtoffer.