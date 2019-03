Half jaar duurt het al (om een overplaats aan een school te herschilderen) Toon Royackers

26 maart 2019

18u52 0 Zonhoven Ze hebben al wat geduld gehad: de leerlingen die alle dagen naar het Sint Jan Berchmans Instituut in Zonhoven fietsen. Begin september werd opgemerkt dat hun oversteekplaats aan, de Kleine Hemmenweg nog maar ‘half’ zichtbaar was.

Dat kwam door een herstelling aan één kant van het wegdek. Ook de de verfstrepen op het andere wegdeel zijn trouwens niet zo goed zichtbaar meer. “In het begin van het schooljaar is alles al een keer gemeld,” liet raadslid Steven Reynders (Groen) maandagavond op de gemeenteraad weten. “Er is ook al een herinnering geweest. Maar na ruim zes maanden is er nog niet veel actie ondernomen. Kunnen we niet eens dringend werk maken van die oversteekplaats?” Schepen van mobiliteit Frederick Vandeput (Open VLD) merkt op dat er in de toekomst aan twee kanten van de Kleine Hemmenweg een fietspad komt. “Dan is deze oversteek niet meer nodig. Maar we gaan hem in afwachting nu toch nog een keer herschilderen. Beloofd.”