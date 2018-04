Haagbrand dreigt over te slaan naar woning 18 april 2018

Gisteravond is de brandweer opgeroepen voor een haag die in brand stond, tussen twee woningen aan de Hortstraat in Zonhoven. Bewoners merkten omstreeks half zes de vlammen op, en zij sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten.





Bovendien slaagden ze er in het vuur al grotendeels onder controle te krijgen met behulp van een tuinslang. Brandweerpost Hasselt snelde wel nog ter plaatse voor een controle en nablussen.





De hitte en de vlammen zorgde ook voor schade aan de zijgevel van het huis. (RTZ)