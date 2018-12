GPS weet nog niet dat het 50 per uur is in Zonhoven Toon Royackers

18 december 2018

08u27 0 Zonhoven De grote GPS fabrikanten weten nog niet dat vijftig kilometer per uur de nieuwe norm is op de lokale wegen in Zonhoven. Raadslid Patrick Wissels (Vlaams Belang) vroeg maandagavond op de gemeenteraad, of de nieuwe snelheidslimiet wel al doorgegeven was.

“Want wie op de baan is, merkt dat volgens de GPS toestellen nog steeds zeventig gereden mag worden op de meeste Zonhovense wegen,” aldus Wissels. Volgens schepen van mobiliteit Eric Vos (Open VLD) is de nieuwe situatie afgelopen jaar weldegelijk doorgegeven. “Kennelijk is dat nog niet aangepast. We rekenen er op dat ze dat bij de volgende update wel zullen doen.” Andere veelgebruikte apps zoals Waze hebben de nieuwe snelheidslimieten in Zonhoven trouwens wel al aangepast.