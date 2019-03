Gemeente laat nevenbestemmingen voor Zonhovense kerken onderzoeken Toon Royackers

08 maart 2019

16u09 0 Zonhoven De gemeente Zonhoven heeft een studie besteld om nevenbestemmingen voor de kerken van Termolen en Ter Donk te onderzoeken. Beide kerken worden - naast de bijzondere plechtigheden - nog één keer per maand gebruikt voor een klassieke zondagsviering. Ook voor de kerk van de Halveweg wordt sinds vorig jaar bekeken om er een bibliotheek, een repetitieruimte en een cafetaria onder te brengen.

“Alles gebeurt in goed overleg met het kerkfabriek en de parochies,” benadrukt bevoegd schepen Frederick Vandeput (Open VLD). “Maar het is natuurlijk wel logisch dat we al naar de verdere toekomst kijken. Voor de kerken Sint-Eligius van Ter Donk en O.L.V. Maagd der Armen van Termolen gaan we bekijken of nevenbestemmingen mogelijk zijn, of dat een totale herbestemming op langere termijn kan voor die gebouwen. Een beslissing is nog niet genomen, maar we kunnen op die manier wel de toekomst voorbereiden. In de wijk Termolen is er bijvoorbeeld nu al een erg grote nood: daar ligt het kerkgebouw pal tussen de schoolblokken van basisschool de Lettermolen. Die kampt al jaren met een vervelend plaatsgebrek, waarvoor de kerk eventueel een oplossing zou kunnen bieden. We moeten wel de resultaten van de studie afwachten, waarna we nog in overleg gaan met de parochie.”

Ter Donk

Eventuele nevenbestemmingen voor de kerk van Ter Donk dringen zich nog niet meteen op. Ook al heeft de naastgelegen school de Horizon de laatste jaren eveneens plaatsgebrek. “Hier liggen zeker nog verschillende pistes open,” benadrukt schepen Vandeput. “De studie is pas besteld. We willen op die manier vooral al een visie hebben voor de toekomst. Het is beter dat die gebouwen een waardevolle functie kunnen behouden voor de omgeving waar ze staan. Het zou zonde zijn om ze te laten leegstaan.”

Zonhoven Bib, repetitieruimte én cafetaria

Voor de kerk van de Halveweg liet de gemeente zelfs al enkele schetsen uittekenen, om toekomstige nevenactiviteiten mogelijk te maken. Het gemeentebestuur denkt daar aan een repetitieruimte voor de Koninklijke Harmonie, die door de toekomstige afbraak van zalen ‘De Kwint’ zonder lokaal dreigt te vallen. Ook een afdeling van de bibliotheek en zelfs een caferaria en foyer zijn binnen het huidige gebouw mogelijk. De gebedsruimte wordt dan in de toekomst wel verkleind. Omdat de parochie Halveweg trouwens met een erg verouderd parochiehuis zit, wordt mee bekeken of die gebedsruimte geen multifunctionele ruimte kan worden voor meerdere activiteiten.

Tijdens de kiescampagne liet Open VLD al peilen naar eventuele nevenbestemmingen voor de Zonhovense kerken. Daar bleek toen al een ruim draagvlak voor. Alleen voor de huidige Sint Quintinuskerk in het centrum van Zonhoven blijft een ruime meerderheid van de inwoners vasthouden aan de kerkelijke functie.