Gemeente gaat overleggen voor properder carnaval Toon Royackers

30 januari 2019

17u56 0 Zonhoven De gemeente gaat met de ‘Raad van Elf’ overleggen om een ‘properder carnaval’ te organiseren in Zonhoven. Dat liet schepen Frederick Vandeput (Open VLD) deze week weten aan de gemeenteraad. Oppositiepartij Vlaams Belang drong daar aan op minder afval na de stoet.

i“Na de stoet ligt er nog veel afval langs de route. Daar moeten we iets aan doen,” vindt fractieleider Jean-Paul Briers van Vlaams Belang. “Minder afval zou ook een besparing zijn op personeel. Want die moeten nadien alles opruimen.” Briers vroeg op de gemeenteraad ook meer actie tegen zwerfvuil in het algemeen.” Schepen Frederick Vandeput (Open VLD) liet weten dat het nieuwe gemeentebestuur heel ambitieus is om Zonhoven duurzamer te maken. “En we viseren daarvoor heus niet carnaval. De tradities willen we behouden, maar we gaan wel overleg plegen. Met carnaval, maar ook met andere evenementen die buiten of in één van onze gebouwen doorgaan. Voor wat het zwerfvuil betreft zijn er trouwens al heel wat maatregelen. Zo hebben we 51 actieve ‘mooimakers’, dat zijn vrijwilligers die het afval langs onze straten opruimen. Er is ook de actie straat.net, van Zonhovense verenigingen, we hebben drie zwervuilploegen op de baan, én Zonhoven heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Wie toch betrapt wordt op het weggooien van troep langs de straat riskeert een GAS boete.”