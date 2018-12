Filmpje net voor crash blijkt cruciaal in zaak dodelijk ongeval: “Auto werd gebruikt als discotheek” Bestuurder riskeert zes maanden cel en twee jaar rijverbod Birger Vandael

12 december 2018

12u50 3 Zonhoven Op 7 april 2017 botste een wagen met drie jongeren op de E314 ter hoogte van Lummen schuin op een truck. De 18-jarige Djilani uit Zonhoven verloor het leven bij de crash, een 19-jarige dorpsgenoot raakte zwaargewond. Over één element is iedereen in de politierechtbank het eens: “De auto werd gebruikt als discotheek en daarvoor dient een wagen niet.” De 22-jarige bestuurder uit Zonhoven riskeert een celstraf van zes maanden en een rijverbod van twee jaar.

Cruciaal in de zaak is een filmpje dat twee minuten voor het ongeval gemaakt werd. Daarop is te zien hoeveel lol de chauffeur - met sigaret in de hand - en de inzittenden in de wagen hadden. Het trio was al sinds 17 uur aan het genieten van een mooie lenteavond met een gezellige barbecue en het nodige vertier. Er stonden dan ook drie bakken bier in de wagen en er lagen lege blikjes en flesjes verspreid. Toen de jongeren besloten het feestje verder te zetten in studentenstad Leuven, stopte de toen twintigjarige man met drinken. Hij had nog steeds te veel alcohol in zijn bloed op het moment van de klap, maar was niet stomdronken. Aan een snelheid van ongeveer 136 km/uur zag hij te laat de truck die 89 km/uur reed. Hij kon nog juist uitwijken naar links, met een dramatische afloop voor de passagier rechts vooraan.

De zaak deed de emoties al eerder hoog oplaaien en is zeer ingewikkeld. Een derde passagier liep immers blijvende schade op en is gehandicapt voor de rest van zijn leven. Hij droeg zijn gordel niet, waardoor de verzekeraar ook uitgebreid het woord neemt. De procureur vindt in ieder geval dat er maar één persoon de volledige strafrechtelijke verantwoordelijkheid draagt en dat is de bestuurder van de wagen. “Ik vroeg me af waarom je die vrachtwagen niet gezien hebt, totdat ik het filmpje zag. Je vertoont hier een gebrek aan mentaliteit, opvoeding en besef. Het doet me denken aan de vreselijke crash in Zonhoven waarbij zeven jongeren omkwamen omdat ze niet meer uit het wrak konden ontsnappen voor de vuurzee.” Het openbaar ministerie vraagt ook dat beklaagde na zijn straf opnieuw theoretische, psychologische en medische testen dient af te leggen alvorens terug te mogen rijden. Ook een sensibiliseringscursus bij VIAS wordt voorgeschreven. De straf is wel deels voorwaardelijk.

Bij de verdediging spreekt men van “collectieve euforie”, wat bij de burgerlijke partijen zout in een open wonde was. “Iedereen in de wagen was ervan bewust wat er aan het gebeuren was. Het is ook hoogst uitzonderlijk dat er beeldmateriaal is van wat er net voor het ongeval is gebeurd”, aldus de advocaat. “Er zijn geen bewijzen dat de inzittenden de chauffeur niet verwittigd hebben”, repliceerde men bij de burgerlijke partij.

Onnoemelijk schuldbesef

Meester Erik Schellingen benadrukte dat zijn cliënt “één pint te veel gedronken” had en “niet aan een waanzinnige snelheid’ reed. “Als men filmt, leidt men ook de bestuurder af, maar mijn cliënt blijft natuurlijk verantwoordelijk. Hij zit met een onnoemelijk schuldbesef en laat zich hiervoor behandelen. Inmiddels werd hij ook nog eens slachtoffer van zinloos geweld, waardoor hij zelfs in coma lag. Ik vraag om de bestraffing met uitstel uit te spreken. Hij is akkoord met maatregelen die u zou opleggen.” Het vonnis wordt uitgesproken op 9 januari.