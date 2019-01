Extra sporthal en klaslokalen voor middelbare scholen in Zonhoven Toon Royackers

20 januari 2019

19u34 0 Zonhoven Zowel de Vrije Middenschool aan de Engstegen als het Sint Jan Berchmans Instituut aan de Kleine Hemmenweg willen de volgende jaren uitbreiden. Dat laat schepen van onderwijs Frank Vandebeek (Open VLD) weten. De uitbreiding is nodig, omdat de volgende jaren een forse groei van het aantal leerlingen wordt verwacht.

“Volgens ramingen zou de huidige capaciteit van de secundaire Zonhovense scholen vanaf 2024 onvoldoende zijn,” legt schepen Vandebeek uit. “Er is zelfs sprake van een capaciteitstekort van 25 tot 50%. Daarom werd een dringende ‘lokale taskforce’ met de scholen en het gemeentebestuur opgezet.” Dat heeft intussen dus tot bouwplannen geleid.

Op de campus van de Vrije Middenschool (foto) komt tegen het rusthuis een nieuwe schoolvleugel bij met extra klaslokalen. De capaciteit wordt daarmee opgetrokken van 420 naar 520 leerlingen. Er komt een nieuwbouw van 600 vierkante meter bij.

Aan het Sint Jan Berchmans Instituut is eveneens een nieuwbouw voorzien. “Het gaat om een bijkomende, volwaardige sporthal op de westelijk gelegen speelplaats,” aldus schepen Vandebeek. “Hij wordt tegen de bestaande turnzaal aangebouwd.” Het gaat om een nieuwbouw van 800 vierkante meter. De speelplaats wordt daarmee een stukje kleiner, maar toch nog ruim voldoende voor het groeiend leerlingenaantal.

Naar school in eigen gemeente

De plannen moeten wel nog een hele weg afleggen, en de precieze bouwdatum is nog niet bekend. “We hebben er wel alle vertrouwen in dat het dossier voldoende onderbouwd is, en door de bevoegde instanties zal goedgekeurd worden. Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van Zonhoven,” besluit Vandebeek. Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) wil zo de Zonhovense jeugd ook de kans blijven bieden, om in eigen gemeente naar school te gaan. Het hele project kost zo een 3 miljoen euro, maar 1,758 miljoen daarvan wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. De extra sporthal kan na de schooluren trouwens ook door lokale verenigingen gebruikt worden.