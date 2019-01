Eerste verdieping van woning vat vuur in Zonhoven: hond ‘spooky’ en baasje op tijd gered Toon Royackers

13u12 2 Zonhoven Koelbloedige getuigen hebben maandagmiddag op het nippertje hond ‘Spooky’ en zijn baasje kunnen redden uit een brandende woning op de Beringersteenweg op Ter Donk in Zonhoven. Daar was kort voor de middag vuur ontstaan op de eerste verdieping. Enkele getuigen trapten de deur in, en konden baasje en hond naar buiten halen. De jonge bewoonster werd met een lichte rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht.

De dochter des huizes was maandag alleen thuis. Zij lag boven te slaan toen er rond de middag plots vuur uitbrak. Hoe de brand precies kon ontstaan is nog niet duidelijk, maar gelukkig zagen wel getuigen rook komen uit de eerste verdieping. Zij stopten meteen en trapten de deur stuk. Meteen werd ook alarm geslagen bij brandweerzone Zuid West Limburg. De getuigen konden al roepen de dochter vinden, die naar beneden raakte. Ze riep dat ook haar hondje ‘Spooky’ nog in het brandende huis was. Het diertje kon dankzij getuigen eveneens naar buiten gehaald worden.

Redster gewond

Brandweerpost Hasselt snelde intussen massaal ter plaatse. Tijdens de bluswerken werd de drukke Beringersteenweg tussen Zonhoven en Beringen afgesloten voor alle verkeer. Brandweerlui kregen de vlammen op de eerste verdieping al na enkele minuten onder controle.

De schade aan het pand is helaas bijzonder groot. Veel bluswater sijpelde zelfs door naar het gelijkvloers. Ook de achterbouw heeft schade opgelopen door de brand. Het huis is voorlopig onbewoonbaar verklaard. Het OCMW van Zonhoven zoekt naar noodopvang voor het getroffen gezin.

De dochter werd uit voorzorg naar het Jessa Ziekenhuis van Hasselt gebracht, omdat ze te veel rook had ingeademd. Zij is intussen aan de beterhand. De hond Spooky is ongedeerd.