Drie natuurbranden in één weekend 23 juli 2018

02u35 0 Zonhoven Op drie plaatsen heeft het dit weekend gebrand in een weide of natuurgebied.

Vrijdagavond brak er brand uit op het natuurgebied in Lommel-Mol. Daar werd zelfs even de achtervolging ingezet op een motard van wie gedacht werd dat hij de brand had aangestoken. De man kon niet worden teruggevonden en de politie kon niet bevestigen dat er effectief brandhaarden werden ontdekt. Vrijdagnamiddag was het ook prijs in Bilzen langs de N2 aan de Windmolenstraat in Mopertingen. Daar had droog stro vuur gevat met heel wat rookontwikkeling als gevolg. Ook in Zonhoven brak zondag brand uit. Dat gebeurde aan de Kleine Hemmenweg. Het waren buurtbewoners die de vlammen opmerkten en meteen de hulpdiensten verwittigden. Uiteindelijk ging 20 are heide in de vlammeln op.





Sinds 1 juli geldt code rood in bepaalde delen van Limburg en Antwerpen. Dat betekent concreet dat het risico op brandgevaar extreem hoog is.





Een aantal evenementen kon dit weekend niet plaats vinden door het risico. Zelfs de vliegtuigshow Jets over Pampa aan het schietveld in Helchteren moest worden afgelast. Het risico op brandgevaar als een vliegtuigje zou crashen was te groot, en de opkomst van 5.000 bezoekers zou het risico op brandgevaar ook alleen maar verhogen.





(MMM)





