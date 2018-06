Dodelijk ongeval pas in december behandeld 28 juni 2018

02u38 0 Zonhoven De betrokkenen van het dodelijk ongeval in Lummen op 7 april 2017 moesten zich gisteren opnieuw voor de politierechtbank verantwoorden. Vorige keer laaiden de gemoederen hoog op bij de families uit Zonhoven, deze keer gingen vooral de advocaten in discussie. De zaak werd uiteindelijk uitgesteld naar december.

Plezier makend, gsm in de hand en tegen 136 kilometer per uur: zo reed een 20-jarige chauffeur in april 2017 op de E314 in Lummen. Plots knalde hij tegen een truck, waarbij één passagier (18) omkwam en een andere (19) zwaargewond raakte.





Twee weken geleden kwam de zaak voor de Hasseltse politierechtbank, in een erg woelige zitting. De burgerlijke partij bracht beelden mee van net voor de crash. Daarop was te zien hoeveel lol de chauffeur had aan het stuur. Ook gisteren werd opnieuw een document toegevoegd aan het dossier. Op een foto zou te zien zijn dat de chauffeur afgeleid werd door zijn passagier. "Of het nu relevant is of niet, het stuk wordt toegevoegd en zo kunnen we de zaak niet behandelen", reageerden de advocaten.





"Ook na het zien van de beelden heb ik nog altijd geen uitleg voor wat er gebeurd is, ik kan me er niets van herinneren. Ook van mogelijk gsm-gebruik herinner ik me niets", stelde beklaagde.





AXA dagvaardt een van de passagiers omdat deze zijn gordel niet zou gedragen hebben. De jongeman overleefde de klap wel, maar heeft blijvende schade. Tot 15 augustus mogen de burgerlijke partij, de rechtstreeks gedaagden en het openbaar ministerie hun conclusies binnenbrengen, tot 30 september is het aan de beklaagde.





Na aanvullende conclusies wordt de zaak zowel burgerlijk als strafrechtelijk behandeld op 12 december. (BVDH)