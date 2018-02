Dit is het nieuwe gemeentehuis ONDERZOEK NAAR 'LUCHTBRUG' TUSSEN GEMEENTEHUIS EN OCMW TOON ROYACKERS

02u52 0 Zonhoven Het lijkt een nieuw gebouw, want vanaf volgend jaar zal het gemeentehuis van Zonhoven er totaal anders gaan uitzien. Maar eigenlijk wordt rond het bestaande gebouw een nieuwe 'schil' getrokken met veel isolatiemateriaal, crepie en metaal. Dat moet het gemeentehuis moderner en energiezuinig maken. De werken gaan in het najaar al van start.

Het huidige gemeentehuis van Zonhoven deed in 1971 de deuren open, en het was voor zijn tijd best een modern gebouw. "Maar nu zijn er toch wel gebreken, vooral op het vlak van energie", beseft burgemeester Johny De Raeve (Open Vld). "Stap voor stap hebben we binnenin al heel wat verbeterd. Maar we hebben nog altijd ramen met enkel glas, en dat is natuurlijk helemaal niet meer verantwoord. Alleen bleek het vervangen niet zo simpel. Energiedeskundigen wezen ons erop dat er ook na het vervangen van het glas, nog altijd koudebruggen zouden zitten in ons gemeentehuis. We moesten dus wel grondiger en structureel te werk gaan. Een volledig nieuw gebouw dan maar? Die optie vonden we te duur, en dus kwam het idee van een nieuwe buitenschil."





650.000 euro

Het ontwerpbureau is intussen klaar met het plan. "Niet alleen de ramen worden vervangen, er komt ook een laag isolatiemateriaal tegen de buitenkant. Daarbovenop wordt gewerkt met lichte crepie en metaalconstructies. We kregen al de reactie dat het wel een nieuw gemeentehuis lijkt. Maar in de praktijk wordt dus rondom de bestaande constructie gewerkt. Het resultaat oogt alleszins veel strakker en moderner. Alles samen kost het 650.000 euro. Een hele som, al besparen we straks natuurlijk op de verwarmingskosten. Binnenin wordt er ook nog gewijzigd aan de indeling. De ingang aan de raadszaal wordt bijvoorbeeld open getrokken met doorgangen naar verschillende diensten. Een verbinding met het naastgelegen OCMW gebouw is voorlopig nog niet voorzien. Maar het kan wel op termijn, want de mogelijkheid is voorzien dat in de toekomst een soort 'luchtbrug' wordt getrokken vanaf de eerste verdieping. Je kan dan binnendoor van het ene gebouw naar het andere", zegt de burgemeester.





Plein

Het plein rond het gemeentehuis en de kerk wordt voorlopig ook niet aangepakt. "We doseren de budgetten, al veranderen we wel de beplanting rond het gebouw. Het zou een beetje vreemd zijn om rond een strak, vernieuwd gebouw de huidige beplanting te behouden. Maar dat gaan we met personeel in eigen beheer doen. In het najaar starten de werkzaamheden, zodat het resultaat in 2019 zichtbaar wordt."