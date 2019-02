Dikke Truiendag? De St@rtbaan is pas echt cool: les in open lucht! Toon Royackers

13 februari 2019

13u54 0 Zonhoven Op dikke truiendag zetten veel scholen en overheidsinstellingen de verwarming een graadje lager. Zo willen ze energie en dus ook CO2-uitstoot besparen. Per graadje lager bespaar je immers al zeven procent energie.

Maar in basisschool de St@rtbaan in Zonhoven gingen ze natuurlijk weer veel verder. Daar werden de tafels en banken gewoon naar buiten gesleurd voor een les in openlucht. Niemand dreigde in slaap te vallen tijdens de les spelling onder de blote hemel. En als het toch te fris werd? Dan schakelden de leerkrachten over op een extra lesje turnen. Als beloning kregen de dappere leerlingen en leerkrachten trouwens na afloop een warme kom tomatensoep.