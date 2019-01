Dieven weg met TV, geld en snoep Toon Royackers

20 januari 2019

Aan de Muizenstraat in Zonhoven zijn dieven in de nacht van vrijdag op zaterdag binnengedrongen in een kantine. De daders braken een deur open en gingen aan de haal met een televisietoestel, een som geld en snoepgoed.