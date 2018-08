Dieven op pad 13 augustus 2018

Aan de Donkweg in Zonhoven zijn dieven zondagochtend binnengedrongen in een garage naast een woning. Wat de daders precies buit hebben gemaakt, is nog niet duidelijk. Even verderop aan de Kerkenbeemdweg, probeerden vermoedelijk dezefde daders ook nog binnen te geraken in een tuinhuisje. (RTZ)