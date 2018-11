Dieven dringen binnen in tuinen en tuinhuisjes Toon Royackers

20 november 2018

17u16 0

In de nacht van maandag op dinsdag zijn dieven op verschillende plaatsen in Zonhoven binnen gedrongen in tuinen en tuinhuisjes. Aan de Kriekelstraat braken de daders de deur van een tuinhuis open, om aan de haal te gaan met tuingereedschap. In dezelfde straat breken dieven nog de poort naar een andere tuin open. Of er daar buit gemaakt werd, is nog niet duidelijk. In de nabijgelegen Raafstraat werd eveneens een tuinhuis open gebroken. Ook daar verdwenen enkele werktuigen.