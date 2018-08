Deaf Devils spelen kleine finale LIMBURGSE VOETBALLERS DRAGEN STEENTJE BIJ OP EK IN STOCKHOLM BIRGER VANDAEL

11 augustus 2018

02u33 0 Zonhoven Net als de echte Rode Duivels spelen ook de U21 van de Deaf Devils vandaag de kleine finale. Op het EK voetbal nemen ze het om 14 uur op tegen de Russen. De troepen van bondscoach Alain Wuytens hebben er een meer dan geslaagd toernooi opzitten, en de drie Limburgers droegen elk hun steentje bij.

De Belgen begonnen het toernooi voor doven en slechthorenden met een 2-2-gelijkspel tegen Polen en verloren vervolgens met 3-1 tegen Turkijke. Tegen Tsjechië haalde het elftal echter verwoestend uit en won het met klinkende cijfers: 10-1. Tegen Oekraïne werd echter verloren met 4-2, waardoor ze net als Hazard, Lukaku en De Bruyne in de kleine finale staan. Daarmee maakten ze hun ambities waar. "We vertrokken naar Stockholm met de intentie om de halve finales te halen en dat is ons gelukt", bevestigt Klaas Coninx uit Zonhoven, die centraal in de defensie speelt en geen minuut miste. Knap voor iemand die zijn voetbalskills onderhoudt in het zaalvoetbal van de KU Leuven. Zelf is hij volledig doof. "De ploeg is twee jaar geleden opgestart met dit toernooi als streefdoel. We zijn ook een beetje de vervangers voor de huidige A-kern van de Deaf Devils en hopen op termijn in die ploeg terecht te komen."





De negentienjarige student Geschiedenis beschouwt het EK niet enkel op, maar ook naast het veld als een unieke ervaring. "Uiteraard hebben we Stockholm een bezoekje gebracht als toerist en hebben we er de cultuur opgesnoven. Daarnaast verbroederden we met de lokale dove en slechthorende jongeren op een warme namiddag aan een strandje. Voor deze unieke en onvergetelijke ervaring, zijn we iedereen dankbaar die dit mogelijk gemaakt heeft."





Verdediger Thibault Gielkens uit Tongeren en aanvaller Dario Deckers uit Peer mochten allebei invallen tegen Tsjechië. Deckers, voetballer van Sporting Wijchmaal, zal zich vooral de teamspirit herinneren. "We zijn hier gekomen als één team en dat hebben we ook laten zien. We helpen elkaar in de groep en we laten niemand in de steek. Hopelijk komen we terug met brons, wat de bekroning op onze vechtlust zal zijn. Jammer dat we in de halve finale op het einde geen vuist meer konden maken, maar we zijn ook tevreden met brons."





Vandaag willen de Belgen nog eenmaal vlammen. "Het zou mooi zijn als we het brons kunnen binnenhalen op het eerste en voorlopig ook laatste EK voor de U21. We zijn ons bewust van onze kwaliteiten als team en moeten Rusland zeker aankunnen", besluit Klaas. Wie de wedstrijd via een livestream wil volgen, kan vandaag terecht op www.u21eurodeaf2018.com.