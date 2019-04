De ‘kuil van Zonhoven’ wordt nu ook een openlucht cinema Toon Royackers

05 april 2019

19u46 0 Zonhoven De ‘kuil van Zonhoven’ is al legendarisch bij de liefhebbers van het superprestige veldrijden. Elk jaar proberen de beste veldrijders van België en omstreken hem te overwinnen. Maar vanaf dit jaar krijgt hij dus nog een bijkomende functie.

“Bos+ was al langer op zoek naar locaties om films af te spelen in open lucht,” legt schepen van feestelijkheden Johan Vanhoyland (Open VLD) uit. “Wij hebben meteen deze unieke plek voorgesteld. Hier kan je tenslotte een film kijken in een nogal magisch kader, midden in het groen. Intussen hebben we ook een datum kunnen vastleggen: dat wordt zaterdag 7 september. Welke film op de affiche staat? Dat gaan we nog bekend maken, maar het wordt alleszins een populaire familiefilm. Het moet leuk zijn voor ouders én hun kinderen. Voor inwoners van Zonhoven is de toegang trouwens gratis, maar ook voor andere filmliefhebbers gaan we de prijs democratisch houden,” belooft de schepen.