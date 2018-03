Dag gestart met leven te redden BEWONER SCHIET WAKKER DOOR ONGEVAL EN SLEURT BESTUURDER UIT AUTO TOON ROYACKERS

15 maart 2018

02u43 0 Zonhoven Een Zonhovenaar heeft gisterochtend het leven van bestuurder Bart B. gered. De jongeman was na een klein ongeluk met de voorste wielen op het spoor beland. Buurtbewoner Carlo Van De Craen schoot wakker en sprong meteen in zijn broek om de versufte jongeman te redden. "Ik wist dat de trein van 6.20 uur hier alle momenten voorbij kon denderen." Even later vlogen de brokstukken effectief in het rond.

"Het moet 6.10 uur geweest zijn, toen we hier aan de Schunissensteeg in Zonhoven plots een eerste slag hoorden", legt buurtbewoner Carlo Van de Craen uit. "Eerst dacht ik nog dat ze ergens aan het inbreken waren, want dat gebeurt helaas wel vaker in deze buurt. Daarom stak ik mijn hoofd meteen door het slaapkamerraam. Daar zag ik met mijn slaperige ogen een auto op de spoorweg staan. Kennelijk had de bestuurder helemaal niet gezien dat het steegje hier doodloopt op het spoor, en was hij rechtdoor op de rails gereden. Tot mijn verbazing zat de bestuurder nog in zijn auto, en probeerde hij halsstarrig achteruit te rijden. Omdat ik hier pal naast de spoorlijn Hasselt-Mol woon, ken ik de uurregeling zowat vanbuiten. Ik keek op de klok en wist wel zeker: de trein naar Mol kon hier alle momenten voorbij denderen."





In kamerjas naar buiten

De alerte buurtbewoner sprong snel in zijn broek, trok een kamerjas aan en spurtte naar buiten. "Onderweg had ik de telefoon al in mijn handen om de hulpdiensten te alarmeren. Buiten was de bestuurder nog steeds aan het proberen om achteruit te rijden, maar zijn wielen draaiden gewoon door. In de verte zag ik bovendien de lichten van de trein. Ik schreeuwde tegen de bestuurder dat hij meteen uit zijn wagen moest komen. Maar de jongeman leek erg versuft. Uiteindelijk heb ik hem dan maar bij de kraag gepakt en uit zijn auto gesleurd. Ik denk dat we nog dertig meter en een paar seconden over hadden. De brokstukken vlogen letterlijk rond onze oren. Eén wiel vloog verder tot in mijn achtertuin." De jonge bestuurder bleek echter nog steeds vooral bezorgd om zijn wagen.





'Mijn auto, mijn auto'

"'Mijn auto', 'mijn auto' riep hij luidop, en 'wat heb ik toch gedaan'. Hij ging tot mijn grote verbazing zelfs doodleuk terug in het wrak zitten. Op zijn bestuurderszetel kon hij nog nipt plaats nemen tussen het verwrongen staal." De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad nam hem uiteindelijk mee.





De trein naar Mol was enkele tientallen meters verder tot stilstand gekomen. De machinist en alle passagiers waren wat dooreengeschud, maar gelukkig allemaal ongedeerd. Het treinverkeer werd woensdagochtend meteen stil gelegd, en de gestrande reizigers werden opgepikt door vervangbussen. In de voormiddag waren door het ongeval ook verschillende overwegen in de buurt gestoord, waardoor slagbomen soms langer dicht bleven. Dat zorgde in de omgeving voor een moeizame ochtendspits. In de voormiddag kon de lijn echter opnieuw worden vrijgegeven. De hulpdiensten feliciteerden de alerte buurtbewoner na afloop nog voor zijn koelbloedige optreden.