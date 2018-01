Celstraf met uitstel voor man die kennis wil laten vermoorden 19 januari 2018

02u32 0 Zonhoven Een 30-jarige man uit Zonhoven is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met volledig uitstel. De man stuurde op 20 november 2016 een sms naar een man met de vraag wat de prijzen zijn om iemand te laten vermoorden en te laten verdwijnen. Die man speelde dubbelspel en werkte samen met het vooropgesteld slachtoffer.

De man wou wel degelijk dat zijn vraag werd uitgevoerd van zodra hij zijn toestemming zou geven. In tegenstelling tot wat hij zelf beweerde, kwam het initiatief van hem. Wanneer beklaagde antwoord kreeg dat er iemand gevonden was om de feiten te plegen, werd er onderscheid gemaakt tussen het toebrengen van zware slagen en het effectief uit de weg werken. De Zonhovenaar distantieerde zich niet van het gesprek. Integendeel, uit de gerichte vragen kan worden afgeleid dat hij wel degelijk achter zijn initieel plan stond. De man die voor de afrekening moest zorgen, speelde echter een dubbelspel. De rechtbank is niet blind voor het feit dat hij achteraf in samenwerking met het vooropgesteld slachtoffer het bewijs leverde van de berichten en deze uitvergrootte.





Naast de celstraf met uitstel krijgt beklaagde ook een geldboete van zeshonderd euro, waarvan de helft met uitstel. De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. (BVDH)