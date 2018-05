Cel voor man die vrouw naar bank dwong 26 mei 2018

Een 38-jarige man uit Neerpelt is veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden voor de overval die hij pleegde in Zonhoven op 16 december 2014. Toen het slachtoffer naar haar werk wilde vertrekken, wachtte beklaagde haar op met een mes. Onder bedreiging moest de vrouw (32) naar een bankkantoor rijden en 500 euro afhalen. Ze was enkele weken eerder al het slachtoffer van een home-invasion. Een opsporingsprogramma op VTM coverde de feiten. Beklaagde moet de publieke vordering van 3.464,29 euro betalen. (BVDH)