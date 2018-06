Carnavalsgroep moet wagens verkopen door afbraak magazijnen 21 juni 2018

02u47 0 Zonhoven Carnavalsgroep de Zonneridders gaat noodgedwongen haar 'Prinsenwagen' en haar 'vrouwenwagen' verkopen. Die werden gestald in de oude gemeentelijke magazijnen, maar het bestuur laat die afbreken om plaats te maken voor een nieuwbouwproject.

De oude magazijnen achter de Genkerbaan in Zonhoven-centrum doen al jaren dienst als opslagplaats voor enkele verenigingen. Vooral de lokale carnavalorganisatoren maakten er dankbaar gebruik van om hun wagens te parkeren na elk seizoen. "Die wagens moeten beschut staan tegen weersomstandigheden", zegt voorzitter Eddy Vaes van de Zonneridders. "Onze prinsenwagen hebben we zelf nog gebouwd. We hadden gehoopt dat de gemeente naar een oplossing zou zoeken, want zelf kunnen we de huur van een opslagplaats onmogelijk ophoesten." Het gemeentebestuur van Zonhoven probeerde te overleggen om de loodsen op het voormalige militair domein op Termolen te gebruiken. Maar daarvoor werd geen akkoord bereikt met de militaire overheid. "Er zit niets anders op dan onze wagens te verkopen, want hoe langer ze buiten staan hoe minder ze waard zijn", aldus ook grootvorst Dirk Vliegen van de Zonneridders. "We hopen nu dat de gemeente wil tussenkomen om toch nog een prinsenwagen te huren, zodat carnaval in Zonhoven wel kan blijven doorgaan. Voor onze kinderwagen zoeken we nog een oplossing. Dat is een mooie paardenkoets, waar we recent hard aan gewerkt hebben. Wie een idee heeft waar we die kunnen stallen, mag ons altijd een seintje geven op het nummer 0475 59 58 52." (RTZ)