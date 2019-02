Carnavalsgroep alleen voor jongeren in Zonhoven: “wat een cool feest is me dat” Toon Royackers

17 februari 2019

10u15 0 Zonhoven Of polonaises, mutsen met pluimen en carnavalswagens in elkaar timmeren alleen voor mensen met grijs haar is? Bijlange niet. Carnavalsgroep ‘Jong Geweld’ bestaat zelfs alléén maar uit jongeren. Samen willen ze bewijzen wat voor een cool feestje het eigenlijk is.

“We zijn zelf allemaal opgegroeid met carnaval,” vertellen Vicky Migos en Anisia Jonckers uit Zonhoven. “Allebei zijn we miss carnaval geweest, en nu hebben we dus vijftien lollige mensen bij elkaar gekregen voor een eigen groep. Allemaal jongeren onder de dertig. Veel ex-jeugdprinsen en prinsessen kunnen het gewoon niet laten. Als het seizoen daar is willen we er telkens bij zijn.” Zaterdag liep praatcafé ‘t Cultureel in Zonhoven vol voor hun eerste feestje. “Of we ook gaan meedoen met de stoet? Vanzelfsprekend. We zijn al een wagen aan het klaarmaken. Toegegeven: het is veel harder werken dan we oorspronkelijk dachten. Maar we zijn dan ook nog jong. En aan al die gekke mensen rond ons te zien, gaat carnaval ons nog heel lang jong houden.”