Cafébaas haalt bewoonster uit brandend huis DAK PAS VORIGE MAAND VERNIEUWD, NU AL VERNIELD DOOR BRAND TOON ROYACKERS

02 maart 2018

02u36 0 Zonhoven Een korte maar hevige woningbrand heeft donderdagochtend voor grote schade

gezorgd in een woning langs de Beringersteenweg op Ter Donk in Zonhoven. Het waren de cafébaas van de aanpalende zaak 't Hoekske en twee alerte getuigen die de bewoonster net op tijd konden waarschuwen. Even later sloegen de vlammen hoog door het dak naar buiten.





Getuigen die voorbijkwamen zagen omstreeks half elf een hevige rookontwikkeling onder de pannen uitkomen. Omdat ze niet meteen bereik hadden met hun gsm, renden ze het aanpalende café 't Hoekske van Patrick Laremans binnen. "Ze riepen dat er brand was in het huis net naast mij", vertelt de uitbater. "Ik heb dan meteen de hulpdiensten verwittigd en snel dacht ik eraan dat ook de bewoonster nog thuis moest zijn. Zij heeft immers vaak nachtdienst, waardoor ze overdag rust. We renden naar buiten en zijn op de achterdeur gaan bonken. Gelukkig kwam ze al snel naar beneden gelopen."





Konijnen

Enkele konijnen werden in veiligheid gebracht, maar de poezen van de bewoonster bleken helaas onvindbaar. "Toen wij ter plaatse waren, sloegen de vlammen al door het dak", zegt Kapitein Tom Timmermans van brandweerzone Zuid-West-Limburg. "Gelukkig was de bewoonster inderdaad al buiten. Het vuur zat duidelijk op zolder en was daar voor ons heel lastig bereikbaar. We konden niet anders dan een deel van het dak openleggen om tot bij de brandhaard te geraken. Even hadden we nog schrik dat de vlammen zouden kunnen overslaan naar het aanpalende café, al hebben we dat gelukkig kunnen vermijden. In het getroffen pand is er wel veel schade op de zolder en de slaapkamers. Ook het gelijkvloers heeft uiteindelijk geleden."





Steenweg afgesloten

Tijdens de bluswerken sloot de politie de drukke Beringersteenweg tussen Hasselt en Beringen plaatselijk af. Bestuurders werden omgeleid via de lokale binnenwegen. Kort na 13 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven.





De brandweer strooide wel eerst zout, om schuifpartijen door het aangevroren bluswater te vermijden. De getroffen bewoonster werd donderdag opgevangen door familieleden. Hoe het vuur kon ontstaan was gisteren nog onduidelijk. Het dak was immers pas vorige maand vernieuwd. Ook de schoorsteen was in december nog gereinigd. Toch lijkt het er op dat het vuur in de buurt van de schoorsteen ergens ontstaan is.