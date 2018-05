Buurt voert strijd tegen komst Colruyt BEWONERS VREZEN NOG MEER VERKEER EN WILLEN VERGUNNING SCHORSEN TOON ROYACKERS

05 mei 2018

02u28 0 Zonhoven Buurtbewoners van de Heuveneindeweg stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de komst van een nieuwe Colruyt. De warenhuisketen wil in de straat een nieuwe zaak bouwen. Ze heeft daarvoor ook al een vergunning op zak, maar verkeersdeskundigen trekken intussen aan de alarmbel.

De Colruyt heeft vandaag al een vestiging aan de Zavelstraat in Zonhoven, maar dat pand is inmiddels te klein geworden. Daarom was de keten al langer op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuwe vestiging in dezelfde gemeente. Die hebben ze nu dus gevonden in de straat waar al heel wat supermarkten bij elkaar liggen. "En dat is nu net het grote probleem", zegt buurtbewoner Peter Thijs.





Alle dagen file

"Probeer hier nog maar eens buiten te komen tijdens het spitsuur. En in de toekomst dreigt het nog veel erger te worden. Niet alleen krijgen we weer een extra warenhuis met 168 parkeerplaatsen: de andere invalswegen naar Zonhoven worden afgesloten, zoals de Donkweg. Dat betekent dat er nog meer verkeer via de Heuveneinde de gemeente moet binnen rijden. Tijdens de recente wegenwerken aan de Donkweg hebben we al eens gemerkt wat dat betekent: alle dagen file voor de deur. Wij trekken dus met de buren naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen." Want een eerste vergunning heeft de projectontwikkelaar effectief op zak. De provincie Limburg zag geen argumenten in de ingediende bezwaarschriften van buurtbewoners en Wegen en Verkeer Limburg.





Extra jobs

Gisteren werd de site al bekeken, en de ontwikkelaar wil zo snel mogelijk beginnen met de afbraak van enkele bestaande panden in de straat. Daar komt dan de nieuwe Colruyt tussen het Foma Center en de voormalige Tattooshop. Er komen vijf extra jobs bij, samen met zes nieuwe woningen. Volgens de ontwikkelaar kan de veelvuldige aanwezigheid van warenhuizen alleen maar voor lagere prijzen zorgen in de regio. Hij ziet dus vooral grote voordelen voor de Zonhovenaren. "Al hebben we ook helemaal niets tegen de Colruyt", benadrukt docent verkeerskunde én gemeenteraadslid Sven Lieten (sp.a). "Toch vinden we een vergunning op deze locatie wel hallucinant. Zoals de buren al zeggen wordt deze invalsweg in de toekomst alleen maar belangrijker en drukker, onder meer door het afsluiten van de Donkweg. Dan nog een extra warenhuis is om verkeersproblemen vragen." De gemeente Zonhoven steunt wel de vergunning. Ze wijst ook naar een studie waaruit blijkt dat de toename van het verkeer door Colruyt niet voor grote verkeersproblemen zal zorgen.