Brandje bij ijssalon Chapeau Toon Royackers

28 januari 2019

14u43 0 Zonhoven Maandagmiddag heeft even een brandje gewoed bij cremerie ‘Chapeau’ langs de Molenweg in Zonhoven. Daar was een wand net achter de frietketel oververhit geraakt.

Dat zorgde even voor een hevige rookontwikkeling in het gebouw. Brandweerzone Oost Limburg snelde ter plaatse. Zij konden het vuur meteen onder controle krijgen. De schade in de zaak bleef daardoor gelukkig beperkt. Wel moet het ijssalon maandagmiddag even verlucht worden.