Bosje in Zonhoven-centrum krijgt vijvertje én vlonderpaden Toon Royackers

21 februari 2019

19u30 0 Zonhoven De gemeente Zonhoven gaat het bosje net naast het gemeentehuis en de serviceflats pal in het dorpscentrum vernieuwen. Er komt ook een houten vlonderpad naast het vijvertje.

“Het bosje ziet er vandaag wat verwaarloosd uit,” erkent burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). “We willen het daarom opknappen, en ook gaan gebruiken als een zachte verbindingsweg door het dorp. We willen alleszins het waardevolle stukje groen midden in ons centrum behouden.”

Met een houten vlonderpad langs de vijver wordt het ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. “Bijvoorbeeld voor de naaste buren van de serviceflats,” zegt schepen van openbare werken Johan Schraepen (Open VLD). “Het is een erg drassig stukje grond, met veel bomen en planten die ook in het grotere wijergebied van Zonhoven voorkomen. Dat wijergebied is uiteraard het toeristische uithangbord van onze gemeente. Daarom gaan we dit bosje in het dorpscentrum ook als promotie voor onze Wijers gebruiken.”