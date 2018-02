Bomendreef voor kerkje Termolen blijft behouden 07 februari 2018

02u52 0

De dreef met 27 Amerikaanse eiken voor het kerkje van Termolen in Zonhoven kan behouden blijven. Dat heeft burgemeester Johny De Raeve laten weten.





Eerder had de gemeente een boomdeskundige aangesteld om te onderzoeken of de bomen voor de kerk van Termolen nog wel voldoende gezond waren. Binnenkort plant Zonhoven immers een herinrichting van het hele plein aan de school en de kerk. Als de bomen ongezond waren en niet lang meer zouden leven, was het volgens het bestuur beter om ze te kappen en te vervangen door inheemse esdoorns.





Maar het idee zorgde meteen voor heel wat protest. Buurtbewoners organiseerden een petitie en afgelopen zaterdag was er zelfs een actie. Volgens de initiatiefnemers was het uitzicht van de dreef erg waardevol en kon van een volledige kap absoluut geen sprake zijn. "Intussen hebben we het verslag van de boomdeskundige ontvangen", laat burgemeester De Raeve weten. "Dat verslag geeft ons goed nieuws. De Amerikaanse eiken op Termolen zijn nog gezond en hebben een levensverwachting van meer dan 15 jaar." Vermits de bomen gezond zijn, worden ze dus niet gekapt en vervangen. (RTZ)