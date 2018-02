Boef moet Argenta ruim 50.000 euro 03 februari 2018

03u14 0 Zonhoven Een 28-jarige man uit Nederland die op 19 september 2014 betrokken was bij een plofkraak op een geldautomaat van een Argentakantoor in Zonhoven moet 54.848,53 euro aan schade vergoeden aan de bank.

In totaal is toen 227.010 euro buitgemaakt. De beklaagde is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en moet 12.403,89 euro aan proceskosten betalen.





Zowel voor de betrokkenheid bij de plofkraak als voor bendevorming is de beklaagde gedagvaard. Hij daagde evenwel niet op voor de zitting van de rechtbank.





Uit het onderzoek blijkt dat drie daders betrokken waren bij het opblazen van de buitenautomaat. Zij gebruikten een mokerhamer en droegen maskers en handschoenen. Met de hulp van getuigen en de bewakingsbeelden kon de politie de kraak onderzoeken. De onderzoekers vonden in de buurt van Lille de vluchtwagen. Achteraf is de gestolen geldautomaat teruggevonden op een carpoolparking in Nederland. De Franse douane hield de chauffeur tegen van de wagen waarin het materiaal voor de plofkraak aanwezig was. DNA-onderzoek bracht de onderzoekers bij de beklaagde. Die heeft een link met een mislukte plofkraak in november 2014 in Hamont-Achel. (BVDH)