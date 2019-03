Bierfeest ‘Marlou’se biercarrousel’ levert 7.600 euro op voor het goede doel Toon Royackers

17 maart 2019

15u30 0 Zonhoven 7.600 euro heeft de grootste bierproeverij van Limburg opgeleverd voor het goede doel. Zowel de Mediclowns, MPI Ter Heide, Intensa als een ‘Hart voor Limburg’ mochten dit weekend klinken met een grote cheque.

“De opbrengst van de elfde editie uit 2018 is dus geteld,” legt organisator Linda Cauberghe trots uit. “We organiseren jaarlijks het feest, waarop je ruim tweehonderd verschillende soorten bier kan komen proeven, aan onze zaak op de Halveweg. We zijn blij dat we met de opbrengst opnieuw vier goede doelen uit de regio kunnen steunen. Voor de twaalfde editie zijn we trouwens ook weer klaar: die gaat door op zondag 31 maart in de feesttent. Dit jaar gaan we opnieuw samenwerken met een krachtpatsersclub die wedstrijdjes ‘vrachtwagen trekken’ komt organiseren.