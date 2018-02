Bestuurder valt in slaap en crasht in bouwput 10 februari 2018

02u48 2 Zonhoven Vrijdagmorgen is een bestuurder lichtgewond geraakt nadat hij met zijn auto in een bouwput was gecrasht langs de Steentweg in Zonhoven.

De onfortuinlijke bestuurder kwam kort voor zeven uur net van zijn werk. Mogelijk was hij na de lange shift in de horeca eventjes ingedommeld. Zijn auto vloog eerst door een omheining, hobbelde over de werf en denderde vervolgens in de reeds gebetonneerde kelderverdieping van een huis in aanbouw. Gelukkig waren op dat moment nog geen arbeiders op de werf aanwezig.





Stalen pin

De achterkant van de wagen was doorboord met een stalen pin. De bestuurder zelf kon lichtgewond en eerder versuft uit zijn wagen kruipen. Een gespecialiseerde takeldienst had nadien wel de handen vol om de wagen los te trekken, en uit de kelder te hijsen.





(RTZ)