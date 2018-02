Bestuurder slipt en ramt twee geparkeerde wagens 13 februari 2018

03u09 0 Zonhoven Aan de Halveweg in Zonhoven is maandagochtend een bestuurder geslipt en tegen twee geparkeerde auto's gebotst.

De bestuurder kwam uit de richting van Zolder, toen hij mogelijk even indommelde. Zijn wagen vloog alleszins aan de overkant van de rijbaan de berm in. Daar schoof hij eerst door een struikje en knalde vervolgens op twee geparkeerde auto's van dezelfde familie. Eén van de wagens was amper een half jaartje oud. De klap was zo hevig dat één van de wrakken terug de straat op vloog. Bestuurder Hakan B. (31) uit Heusden-Zolder raakte bij het ongeval gewond. (RTZ)