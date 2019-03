Bestuurder met valse nummerplaten betrapt op Ter Donk Toon Royackers

06 maart 2019

16u24 0 Zonhoven Woensdagochtend omstreeks vier uur heeft de politie een wagen aan de kant gezet met valse nummerplaten, in de Tuinwijk in Zonhoven. De bestuurder reed er rond onder invloed van drugs.

De wagen had even voordien al de aandacht getrokken van een patrouille, omwille van het erg onveilige rijgedrag van de bestuurder. Al snel bleek dat de man uit Zonhoven effectief drugs genomen had. Net als zijn passagier had hij nog een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Bovendien ontbraken de nodige boorddocumenten en waren de nummerplaten van zijn wagen vervalst. Het voertuig was evenmin verzekerd en werd daarom door de politie woensdag in beslag genomen.