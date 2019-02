Bestelwagen vat vuur naast benzinestation: ramp vermeden Toon Royackers

27 februari 2019

Woensdagochtend kort voor tien uur is een bestelwagen beginnen smeulen aan het Total tankstation, langs de E314 in Zonhoven. Gelukkig stond de Nederlandse wagen op voldoende afstand van de benzinepompen. Een groot gevaar was er daarom niet, en een evacuatie bleek niet nodig. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde wel ter plaatse. Zij konden het vuur beperkt houden tot het motorcompartiment. Niemand raakte gewond, maar door de brand is de bestelwagen verloren.