Berging vat vuur: bewoners van serviceflats'de Parel' geëvacueerd

05 september 2018

Kort voor de middag is brand uitgebroken in de Serviceflats ‘de Parel’ in het centrum van Zonhoven. Het vuur ontstond toen werkmannen het onkruid in de omgeving aan het wegbranden waren. De vlammen sloegen over naar de houten gevelbekleding, waarna ook een rookontwikkeling ontstond in de gangen.

Het aanwezige OCMW personeel besloot meteen iedereen te evacueren. Alle bewoners werden opgevangen in de cafetaria van de Evenementenhal, recht tegenover de serviceflats. Niemand van de bewoners raakte gewond. Drie medewerkers zijn wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook hebben binnen gekregen tijdens een bluspoging.

Brandweerzone Zuid West Limburg snelde ter plaatse. Zij kregen de vlammen snel onder controle. Daardoor bleef de brand beperkt tot de bergruimte. Allicht kan iedereen vanavond nog terugkeren naar zijn appartement.